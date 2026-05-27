سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من رئيس دولة الإمارات للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لسموه، رعاه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه، حفظه الله، تمام الصحة والعافية، ويحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من تطور وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.

هذا وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على هذه البادرة الأخوية الطيبة وهذا التواصل المجسد لعمق العلاقات الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة، ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسموه.