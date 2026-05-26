سمو رئيس مجلس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة الحج الكويتية

أجرى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف رئيس بعثة الحج الكويتية الدكتور سليمان صالح السويلم نقل سموه خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وتمنياتهما للحجاج بالتوفيق في أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

واطمأن سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على أحوال حجاج دولة الكويت ومستوى الخدمات المقدمة من بعثة الحج الكويتية داعيا المولى عز وجل أن يتقبل طاعتهم وصالح أعمالهم مثمنا الجهود التي تبذلها بعثة الحج الكويتية وكافة الجهات الحكومية المشاركة في رعاية وسلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة وراحة.

كما أعرب سموه عن بالغ التقدير بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في تنظيم موسم الحج وتسخير الإمكانات والخدمات المتطورة لخدمة ضيوف الرحمن مشيدا بما تبذله الجهات المختصة من جهود مميزة أسهمت في توفير الأجواء الآمنة والميسرة للحجاج من مختلف دول العالم بما يعكس دورها الكبير والريادي متمنيا للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام الرفعة والازدهار.