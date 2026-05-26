الداخلية: الإفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أصدر وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الثلاثاء قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أن هذه اللفتة الكريمة جاءت إيمانا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأهمية مشاركة أبنائه العسكريين مع أسرهم وأهاليهم فرحة هذه المناسبة المباركة وتعزيزا للجوانب الإنسانية والاجتماعية بالمؤسسة الأمنية.