النائب الأول ووزير الداخلية يهنئ القيادة السياسية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

تقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام والجهات التابعة له يعبر عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه حفظه الله ورعاه أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهو يرفل بأثواب الصحة وتمام العافية وأن يعيدها على وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف الشيخ فهد اليوسف أن أبناء وبنات سموه حفظه الله منتسبي وزارة الداخلية والجهات التابعة له يعاهدون بمواصلة العمل الدؤوب وبذل المزيد من الجهد والمثابرة لمواجهة التحديات الراهنة لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة مؤكدا لسموه رعاه الله “الحرص الدائم على حماية مكتسبات وطننا العزيز وترسيخ دعائم أمنه واستقراره مستمدا العون من الله سبحانه وتعالى ثم التوجيهات السديدة والرشيدة من لدن سموه الكريم”.

كما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن أسمى آيات التهاني والمباركات لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك متضرعا إلى الله عز شأنه أن “يعيد هذه المناسبة وكل المناسبات على سموه وهو ينعم بموفور الصحة وتمام العافية ويعيدها على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأكد بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية والجهات التابعة أنهم سيظلون على العهد باقون حماة لأمن الوطن وأمان المواطن والمقيم “باذلين كل ما في وسعنا من أجل الذود عن مقدرات ومكتسبات وطننا الغالي مستمدين العون من الله العلي القدير ثم التوجيهات السديدة والرشيدة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله”.

كما عبر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن أسمى آيات التهاني مقرونة بأصدق المباركات إلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف “نؤكد لسموك الحرص الدائم على أن تظل صروح الوطن كما عهد الجميع آمنة مستقرة بعون من الله العلي القدير ثم التوجيهات السديدة والرشيدة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسموكم الكريم”.