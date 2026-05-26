سمو ولي العهد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسائل تهنئة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح – رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمة وأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث سمو لي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمه الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن الأوفياء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.