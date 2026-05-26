سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح – رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح – وزير شؤون الديوان الأميري أعربوا فيها عن خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الوطن العزيز وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأن يمتع سموه حفظه الله بموفور الصحة ودوام العافية وأن يمده بالعون والتوفيق لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للوطن الغالي.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة المباركة التي يختتم فيها المسلمون شعائر الحج بما تحمله من معان سامية وتجسيد للتعاليم السمحاء لديننا الإسلامي الحنيف مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناءه المخلصين للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.