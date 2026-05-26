سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما يلي نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،، يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أصدق آيات التهاني وأزكى عبارات التبريكات، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من العام الهجري 1447، حامدين الله على فيض نعمه وفضله ما تعاقبت الدهور، وتوالت الأيام والشهور، سائلين إياه في علاه أن يهل هذا العيد وأمثاله على سموكم (رعاكم الله)، وأنتم تنعمون بوافر الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى وطننا العزيز وأهله الأوفياء بالرفعة والازدهار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وإذ نستقبل الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، التي تتجه فيها أنظار المسلمين نحو بيت الله الحرام، وقلوبهم شوقا إلى مهبط الوحي ورحابه المقدسة، مستلهمين منها أسمى معاني الصدق والإخلاص والتضحية والفداء، فإننا ندعو الله مخلصين، ونتضرع إليه صادقين، بأن يلهمنا الشكر والحمد والثناء على ما جاد به علينا من فضل وخير جزيل، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة مستقرة، ويحفظها وأبناءها وكافة المقيمين على أرضها الطيبة من كل مكروه وسوء، وأن يحفظكم للجميع قائدا ووالدا، ويجعلكم للوطن ذخرا وسندا، بتوفيقه مسددين، وبعونه مؤيدين، لنمضي بخطى واثقة في ظل قيادتكم الحكيمة ورؤيتكم السامية السديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والغايات ومواجهة التحديات؛ لتبقى راية كويتنا الغالية شامخة خفاقة تعانق آفاق المجد والعلا.

والله يحفظكم ويرعاكم وكل عام والكويت بسموكم في عزة ورفعة،،، صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد 07 ذو الحجة 1447هـ 24 مايو 2026م”.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم سمو ولي العهد الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،،، بوافر التقدير والاعتزاز تلقينا تهنئة سموكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1447، مثمنين عاليا ما تضمنته من مشاعر صادقة ومودة خالصة ودعوات طيبة تجسد ما عهدناه فيكم من صفاء السريرة، وسمو السجايا، ورفيع الخصال.

وإذ نبادلكم التهنئة بهذه المناسبة المباركة، فإننا نسأل المولى (عزَّ وجلَّ) أن يعيدها على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة وتمام العافية، وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعين إياه في علاه أن يحفظ وطننا العزيز، ويحيطه برعايته وعنايته، وأن تتوالى على شعبه المخلص الوفي المناسبات والأعياد بالتوفيق والسداد.

كما نسأله تعالى أن يمد سموكم بعونه وتوفيقه، ويسدد خطاكم في خدمة وطننا الغالي، وأن يعيننا بمؤازرتكم وبتكاتف أبناء دولة الكويت المخلصين وتعاونهم على تحقيق ما نتطلع إليه جميعا من رفع شأنها، في ظل أمنها واستقرارها ورسوخ مبادئها وتلاحم شعبها، بلوغا للأهداف والغايات ومواجهة للتحديات.. إنه سميع مجيب الدعوات.

وكل عام وسموكم بخير،،، مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت 07 ذو الحجة 1447هـ 24 مايو 2026م”.