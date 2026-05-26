KIB يشارك في خدمة حجاج بيت الله الحرام بمطار الكويت الدولي – T4

KIB's Shaikhah Albahdahi

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعاونه مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضمن مبادرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب T4)، وذلك في إطار جهوده للمساهمة في المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتحت شعاره المؤسسي “بنك للحياة”.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع تخصيص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جناحاً متكاملاً لخدمة الحجاج طوال موسم الحج في مطار الكويت الدولي، بهدف تقديم الإرشاد والمساعدة وتسهيل إجراءات السفر لضيوف الرحمن، فيما ساهم KIB بتقديم وتوزيع هدايا وتوفير مستلزمات أساسية تساعد الحجاج خلال رحلتهم وتوفر لهم قدراً أكبر من الراحة قبل المغادرة.

وتعقيباً على هذه المبادرة، قالت شيخة البهدهي من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB: “نحرص في KIB على المشاركة في المبادرات التي تخدم المجتمع بشكل مباشر، خصوصاً خلال المناسبات الدينية والوطنية التي تتطلّب تضافر الجهود بين مختلف الجهات. وتأتي مشاركتنا في خدمة حجاج بيت الله الحرام انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية وحرصنا على المساهمة في توفير تجربة أكثر راحة وسهولة للحجاج منذ انطلاقة رحلة الحج”.

وأضافت: “يمثل التعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في المبادرات ذات البعد الإنساني، كما يعكس حرص KIB على المشاركة في دعم جهود الدولة بمختلف مؤسساتها لما فيه خدمة المجتمع، والتزام البنك الراسخ بالتواجد المستمر في مثل هذه المناسبات المباركة”.

وفي هذا السياق، ثمّن KIB جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجميع الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج وتوفير التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن، مشيداً بمستوى التنسيق المشترك والخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي لتسهيل إجراءات السفر وتوفير تجربة مريحة وسلسة لضيوف الرحمن منذ لحظة مغادرتهم البلاد.

وأكد KIB استمراره في دعم المبادرات المجتمعية ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، من خلال التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، والمساهمة في البرامج والأنشطة التي تخدم المجتمع الكويتي على مختلف الأصعدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية لدى KIB، الذي يشمل عدداً من الأنشطة والمبادرات في مجالات التعليم والصحة والعمل الإنساني والتنمية المجتمعية، في إطار توجه البنك نحو دعم المبادرات التي تلامس احتياجات المجتمع وتسهم في خدمة مختلف فئاته.