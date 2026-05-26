رئيس بعثة الحج الكويتية: اكتمال وصول حجاج دولة الكويت إلى عرفات

رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان السويلم مستقبلا الحجاج في مقر البعثة في عرفات فور وصولهم

أعلن رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور المهندس سليمان السويلم اليوم الثلاثاء اكتمال وصول جميع حملات الحج الكويتية إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

وقال السويلم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حركة انتقال الحجاج شهدت انسيابية ومرونة وفق ما تم إعداده في خطط التفويج ما ساهم في وصولهم إلى عرفات بكل يسر وطمأنينة.

وأضاف أن جميع الحجاج الكويتيين بخير ولم تسجل أي معوقات تذكر خلال تصعيدهم إلى المشعر.

وشدد السويلم على أهمية التزام الحجاج بالإرشادات والتعليمات التنظيمية المعتمدة بما يسهم في المحافظة على سلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة وأمان.

وأكد متابعة سير خطة التفويج ميدانيا وتنظيميا لضمان اكتمال تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة بكل انسيابية وضمان راحة الحجاج وسلامتهم خلال أداء المناسك.