×
×

الديوان الأميري ينقل تهاني سمو أمير البلاد إلى المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
الكويت مميز
نُشر :
س
س

يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعيد الأضحى المبارك وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والأمن والأمان راجيا سموه رعاه الله من المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء ويديم عليها نعمة النماء والرخاء وأن يجعله عيدا سعيدا مباركا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها وأن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن.

ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله أسمى آيات التهاني والتبريكات داعين الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة والله ولي التوفيق.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية