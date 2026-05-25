مجموعة KIB عبر ذراعها الاستثماري KIB Invest تشارك كمدير إصدار رئيسي مشترك في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح البنك الإسلامي للتنمية

مدير عام إدارة الخزينة في KIB محمد الدويلة والرئيس التنفيذي لشركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest) جمال حمد البراك

أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعها الاستثماري شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن مشاركتها كمدير إصدار رئيسي مشترك في الإصدار الناجح لصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح البنك الإسلامي للتنمية، أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف الحاصلة على أعلى التصنيفات الائتمانية.

ويُعدّ هذا الإصدار التاريخي من أبرز الصفقات في أسواق رأس المال الإسلامية العالمية، كونه صادراً عن البنك الإسلامي للتنمية الحاصل على أعلى التصنيفات الائتمانية عند درجة (Aaa) من وكالة موديز، و(AAA) من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وجميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس مشاركة مجموعة KIB في هذه الصفقة الاستراتيجية الثقة المتنامية بقدراتها في أسواق رأس المال، ودورها في ترتيب إصدارات الصكوك عالية الجودة لصالح كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية.

وتم إصدار الصكوك لأجل خمس سنوات، حيث جرى تسعيرها في 7 مايو 2026، وإغلاق الإصدار في 14 مايو 2026، على أن تُستحق بتاريخ 14 مايو 2031. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات التوتر الجيوسياسي المرتبطة بالتطورات الإقليمية المتسارعة، فقد مضى البنك الإسلامي للتنمية قدماً في تنفيذ الصفقة بمجرد تحسّن ظروف السوق، مع التركيز على جودة التنفيذ، وتحقيق تسعير أكثر تنافسية (Tighter Pricing) إلى جانب استقطاب مشاركة أوسع من قاعدة مستثمرين نخبوية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال مدير عام إدارة الخزينة في KIB، محمد الدويلة: “تمثل مشاركة مجموعة KIB في إصدار الصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح البنك الإسلامي للتنمية خطوة مهمة ضمن مسيرتنا المتواصلة لتعزيز حضورنا في أسواق الصكوك العالمية. كما أن المشاركة في صفقة تخص مؤسسة تتمتّع بأعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى، تعكس حجم الثقة التي يوليها كبار جهات الإصدار ومديرو الإصدار لقدرات مجموعة KIB وكفاءتها في الوصول إلى الأسواق وتنفيذ الصفقات وفق أعلى المعايير المهنية.”

وأضاف الدويلة: “يعكس نجاح هذا الإصدار، رغم تعقيدات المشهد الاقتصادي والجيوسياسي، قوة الجهة المصدرة واستمرار ثقة المستثمرين العالميين بأسواق رأس المال الخليجية وبجهات الإصدار فوق السيادية ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة، إلى جانب مرونة أسواق رأس المال الإسلامية. وبالنسبة لمجموعة KIB، فإن المشاركة في صفقة بهذا الحجم والجودة الائتمانية تعزز استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع حضورنا في أسواق الصكوك العالمية، والمساهمة في مواصلة تطويرها.”

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، جمال حمد البراك: “أتاح لنا دورنا كمدير إصدار رئيسي مشترك المساهمة بفاعلية في إدارة عملية تجميع طلبات الاكتتاب بكفاءة وانضباط، مما أضاف زخماً إيجابياً للصفقة ودعم تنفيذها بنجاح. كما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين على هذا الإصدار الثقة الكبيرة بالملاءة الائتمانية للبنك الإسلامي للتنمية، ومرونة سوق الصكوك، والقيمة المضافة التي قدمها تحالف المديرين الرئيسيين المشتركين”.

وأضاف البراك: “يعكس التوزيع النوعي للإصدار، مع المشاركة القوية من البنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، والجهات الحكومية، والبنوك، ومستثمري الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اتساع نطاق الطلب على أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وستواصل KIB Invest البناء على هذا الزخم من خلال تعزيز القدرة على الوصول إلى قاعدة أوسع من كبار المستثمرين في أسواق رأس المال الإسلامية العالمية.

تم الإعلان عن الصفقة في 6 مايو 2026، مع تحديد السعر الاسترشادي الأولي عند متوسط عقود المبادلة لتمويل الليلة الواحدة المضمون بالدولار الأمريكي (US SOFR Mid-Swaps) لأجل خمس سنوات مضافاً إليه 55 نقطة أساس. واستفاد البنك الإسلامي للتنمية من تحسّن ظروف السوق، والطلب القوي من المستثمرين. وقام البنك الإسلامي للتنمية في 7 مايو 2026 بتحديد التسعير النهائي عند متوسط عقود المبادلة لتمويل الليلة الواحدة المضمون بالدولار الأمريكي (US SOFR Mid-Swaps) لأجل خمس سنوات مضافاً إليه 52 نقطة أساس، أي بانخفاض قدره 3 نقاط أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي. كما نجح في تحقيق حجم الإصدار المستهدف البالغ مليار دولار أمريكي، إلى جانب الوصول إلى التسعير المستهدف، مع الحد الأدنى من تراجع طلبات الاكتتاب، في ظل استمرار نمو الطلب خلال فترة الطرح. كما تجاوز إجمالي سجل طلبات الاكتتاب 2.65 مليار دولار أمريكي عند الإغلاق، ما يعكس تغطية تجاوزت 2.6 مرة حجم الإصدار. وقد تم تسعير الصكوك ذات الأولوية وغير المضمونة للبنك الإسلامي للتنمية بمعدل ربح قدره 4.227% للمستثمرين.

وقد قامت شركة KIB Invest بدورها إلى جانب تحالف من المديرين الرئيسيين المشتركين الإقليميين والدوليين، يضم كلاً من: بنك أوف تشاينا، وبي إم أو كابيتال ماركتس، وبي إن بي باريبا، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وجي بي مورغان، ونومورا، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة. ويعكس هذا التحالف المؤسسي القوي حجم الدعم الذي حظيت به الصفقة، إلى جانب الثقة الواسعة التي يوليها المستثمرون العالميون للملاءة الائتمانية للبنك الإسلامي للتنمية.