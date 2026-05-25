المركز العلمي يطلق برنامج التطوع الصيفي 2026 احتفالًا بمرور 25 عامًا على برنامج التطوع

نائب المدير العام لتجربة الزوار في المركز العلمي محمد السنعوسي

أعلن المركز العلمي – أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – عن إطلاق برنامج التطوع الصيفي لعام 2026، والذي يقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 20 أغسطس 2026، ضمن إطار تمكين الشباب الكويتي من اكتساب الخبرات العملية والمهارات المهنية.

ويأتي برنامج هذا العام بالتزامن مع احتفال المركز العلمي بمرور 25 عامًا على إطلاق برنامج التطوع، والذي يعد من المبادرات المجتمعية الرائدة التي ساهمت على مدى السنوات الماضية في تأهيل وتمكين آلاف الشباب الكويتي، من خلال توفير فرص تطوعية وتعليمية تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لديهم.

وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لتجربة الزوار في المركز العلمي، محمد السنعوسي: “يؤمن المركز العلمي بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية في بيئة مهنية محفزة، ولذلك نحرص سنويًا على إطلاق برامج تطوعية تتيح للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم والمساهمة في خدمة المجتمع.”

وأضاف السنعوسي: “نفخر هذا العام بالاحتفال بمرور 25 عامًا على برنامج التطوع في المركز العلمي، والذي شكّل على مدى سنوات منصة ملهمة للشباب الكويتي لاكتساب الخبرات العملية وبناء المهارات وتعزيز قيم العطاء والعمل الجماعي. كما نفخر بتعاوننا مع الجهات الوطنية الشريكة في هذا البرنامج، والذي يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات المختلفة لدعم الشباب الكويتي وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم، بما ينسجم مع رسالة المركز العلمي في بناء جيل واعٍ ومبادر وقادر على صناعة الأثر الإيجابي.”

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في بيئة عمل تعليمية وتفاعلية داخل مرافق المركز العلمي المختلفة، بما يسهم في تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، إلى جانب تعزيز ثقافة التطوع والعمل المجتمعي لدى المشاركين.

وسيشارك المتطوعون في عدد من الإدارات والمرافق التشغيلية بالمركز العلمي، للمشاركة في تنظيم الأنشطة والفعاليات الصيفية، واستقبال الزوار، ودعم البرامج التعليمية والتوعوية، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم تجربة مميزة لزوار المركز خلال موسم الصيف.

وأكد المركز العلمي أن البرنامج يأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وخلق فرص نوعية للشباب خلال فترة الصيف، من خلال توفير تجربة عملية تثري معارفهم وتدعم تطورهم الشخصي والمهني، بما يرسخ دور المركز العلمي كمنصة تعليمية ومجتمعية داعمة للشباب في الكويت.