وزير التربية يكرم الفائزين بالتصفيات النهائية لمبادرة “تحدي القراءة العربي”

وزير التربية يكرم الفائزة نور الكندري في تحدي القراءة العربي في موسمه العاشر

كرم وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الاثنين الطلبة الفائزين في التصفيات النهائية لمبادرة (تحدي القراءة العربي) بموسمه العاشر مشيدا بما حققوه من تميز يعكس وعيا ثقافيا ومعرفيا متقدما ويجسد حرص أبناء الكويت على القراءة والمعرفة والإبداع.

وأكد الوزير الطبطبائي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب حفل التكريم أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للدعم الأسري والتربوي وجهود الميدان التعليمي في تعزيز ثقافة القراءة بين الطلبة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذه الثقافة منذ المراحل المبكرة عبر مبادرات نوعية من بينها مبادرة (طفل يقرأ) التي تستهدف غرس حب القراءة لدى أطفال رياض الأطفال وتنمية ارتباطهم المبكر بالكتاب والمعرفة.

وبارك للطلبة الفائزين “هذا الإنجاز المشرف الذي يعكس مستوى الطموح والتميز الذي يتمتع به طلبتنا وقدرتهم على المنافسة في المحافل الثقافية والمعرفية” مبينا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان القارئ الواعي والقراءة تظل حجر الأساس في صناعة الأجيال القادرة على التفكير والإبداع وصناعة المستقبل.

وأظهرت نتيجة تصفيات دولة الكويت أن عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي بموسمه العاشر بلغ 300 ألف طالب أتموا 500 ألف كتاب بفوز الطالبة نور الكندري من منطقة حولي التعليمية بالمركز الأول ممثلة دولة الكويت في الحفل الختامي الذي سيقام في دولة الإمارات الشقيقة فيما حلت بالمركز الثاني دانة العنزي من منطقة حولي التعليمية أما المركز الثالث فكان لبشاير المطيري من منطقة الفروانية التعليمية.

على الصعيد ذاته حققت تصفيات ذوي الهمم من منطقة حولي التعليمية نجاحا لافتا حيث حقق المركز الأول الطالب عبدالله المطيري فيما حققت المركز الثاني الطالبة نجاة العمران والمركز الثالث للطالب ضافي العنزي.

وشهد الحفل تكريم المشرف المميز في هذا الموسم حيث نالت المركز الأول الأستاذة بدور الأصقة من منطقة الأحمدي التعليمية والمركز الثاني الأستاذة شيماء الغالي من منطقة الجهراء التعليمية وفي المركز الثالث الأستاذة وضحة المجبل من منطقة العاصمة التعليمية.

وعلى صعيد المدارس المتميزة المشاركة كرم الوزير الطبطبائي بالمركز الأول ثانوية اليرموك بنات من منطقة العاصمة التعليمية وحلت مدرسة الأوائل ثنائية اللغة من منطقة مبارك الكبير التعليمية – التعليم الخاص بالمركز الثاني.

أما المركز الثالث فذهب لمدرسة أكاديمية الموهبة المشتركة ممثلة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من منطقة العاصمة التعليمية.

يذكر أن مسابقة (تحدي القراءة العربي) تقام سنويا في دبي ضمن مبادرات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتستهدف طلبة المدارس من الصف الأول إلى الـ12 وبلغ اجمالي عدد المشاركين 40 مليون طالب من 138 ألف مدرسة.