سمو أمير البلاد يهنئ ملك الأردن بذكرى عيد الاستقلال لبلاده

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده.

معربا سموه رعاه الله عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومؤكدا التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.

متمنيا سموه حفظه الله لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة متمنيا لجلالته موفور الصحة ودوام العافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرفعة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.