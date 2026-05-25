الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار خلال عطلة العيد

مدينة الكويت

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم الاثنين تأثر البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بطقس شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي خلال عطلة العيد مصحوبا بكتلة هوائية حارة نسبيا ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الغبار المحمول.

وأضاف أن التحسن التدريجي للطقس يبدأ من عصر اليوم ويستمر خلال الأيام المقبلة حيث تهدأ الرياح الشمالية الغربية وترتفع درجات الحرارة تدريجيا.

وأوضح أن الطقس بشكل عام سيكون حارا خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وشديد الحرارة يومي الخميس والجمعة نهارا ومائلا للحرارة ليلا.

وأفاد بأن الطقس يكون حارا نهارا ومائلا للحرارة ليلا يومي الثلاثاء والأربعاء مع رياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقة خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 الى 32 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 42 و44 درجة مئوية فيما تتراوح الصغرى ما بين 29 و31 درجة مئوية.

وذكر العلي أن يومي الخميس والجمعة سيكون الطقس شديد الحرارة نهارا ومائلا للحرارة ليلا مع رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا من 12 إلى 40 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 47 و49 درجة مئوية بينما الصغرى ما بين 32 و34 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الطقس سيكون رطبا نسبيا على المناطق الساحلية مساء يوم الخميس المقبل ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج بوجه عام ما بين 2 و5 أقدام.