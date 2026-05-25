دولة الكويت تعرب عن بالغ الاعتزاز بالذكرى الـ45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن بالغ اعتزاز دولة الكويت بالذكرى الـ45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت مسيرته المباركة عام 1981 تجسيدا لرؤية استراتيجية بعيدة المدى وإرادة موحدة استندت إلى عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير المشترك بين شعوب دول المجلس والإيمان بأهمية العمل الخليجي المشترك في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

وذكرت الوزارة في بيان أن دولة الكويت تستذكر بكل فخر دورها الريادي في تأسيس هذا الكيان الخليجي انطلاقا من الرؤية الثاقبة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه كما تستحضر حكمة القادة المؤسسين رحمهم الله الذين أرسوا دعائم مسيرة أصبحت نموذجا يحتذى به في التكامل الفاعل والتعاون البناء ورسخت مكانة مجلس التعاون كشريك موثوق إقليميا ودوليا بما أثبته من قدرة على مواكبة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية وتعزيز العمل الجماعي بما يخدم مصالح دوله وشعوبه.

وقالت إن دولة الكويت ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة الغالية مؤكدة مواصلة العمل مع الأشقاء لترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل بين دول المجلس بما يحقق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.