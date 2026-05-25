الرئيس اللبناني: خيار التفاوض مع الاحتلال الاسرائيلي لن يكون تنازلا ولا استسلاما

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الاثنين أن الطريق إلى الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي سيبقى مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه وتعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض الذي شدد على انه “لن يكون تنازلا ولا استسلاما”.

وقال الرئيس عون في بيان له بمناسبة (ذكرى التحرير) التي يحتفل بها لبنان في 25 مايو من كل عام “ان الذكرى تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح لكافة القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701” مشددا على الرفض اللبناني لهذا الواقع.

واعتبر أن التفاوض مع الاحتلال “لن يكون تنازلا ولا استسلاما بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تعبر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة”.

وعى صعيد متصل أكد الرئيس عون أن “الجيش اللبناني سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية” مشددا على أن “جميع اللبنانيين يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية وعادلة بقوانين لا تمييز فيها وموحدة بإرادة شعبها وتضامنهم”.

ولفت الى أنه وفاء ل (ذكرى التحرير) “يجب أن نبني دولة تكون حصن اللبنانيين جميعا وتكون السيادة فيها أمانة يحملها كل مواطن وذلك لان لبنان لنا جميعا وتحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها لانها في النتيجة خيار لا بديل عنه”.

يذكر أن لبنان يحتفل منذ 25 مايو من عام 2000 وحتى الان بذكرى التحرير وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من معظم اراضيه في ذلك العام.

وفي ابريل الماضي بدأ لبنان “مباحثات تمهيدية” مع الاحتلال الاسرائيلي في العاصمة الامريكية واشنطن للدخول في مفاوضات لتحقيق مطالبه المتمثلة بتثبيت وقف اطلاق النار وضرورة وضع أجندة واضحة لانسحابه الكامل من الاراضي اللبنانية والافراج عن الاسرى اللبنانيين وتسهيل عودة النازحين الى قراهم وبلداتهم للشروع بإعادة إعمارها.