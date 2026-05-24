وزير الأوقاف: نتابع بشكل يومي سير أعمال بعثة الحج الكويتية واللجان التابعة لها

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بالإنابة الدكتور محمد الوسمي

أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الأحد أن وزارة الشؤون الاسلامية تتابع بشكل يومي سير أعمال بعثة الحج الكويتية واللجان التابعة لها مع الاشراف على مستوى الخدمات المقدمة داخل مقار الحملات الكويتية.

وقال الوزير الوسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوزارة على إطلاع مباشر بسير عمل البعثة والاستعداد التام لاستقبال حجاج دولة الكويت مشيرا إلى أن التواصل مستمر مع المسؤولين الميدانيين للاطمئنان على أوضاع الحجاج ومعالجة أي ملاحظات بشكل فوري.

ونوه بالخبرات الواسعة التي يمتلكها أعضاء البعثة والتي تكونت لديهم عبر الأعوام السابقة إلى جانب الأعضاء الجدد في البعثة المتفانين في أعمالهم مؤكدا حرص البعثة على تأدية أعمالها بشكل متميز.

ودعا الحجاج للتواصل مع بعثة الحج عبر مكتبهم أو التطبيقات الإلكترونية التي تتيح لهم ولأسرهم الاستفسار أو تقديم الملاحظات على مدار الساعة بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع مستوى المتابعة والخدمة المقدمة لهم.