وزير الصحة يتفقد الأعمال الإنشائية والهندسية ومراحل الإنجاز لمشروع مستشفى الصباح الجديد

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يتفقد الأعمال الإنشائية والهندسية ومراحل الإنجاز لمشروع مستشفى الصباح الجديد

قام وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى مشروع مستشفى الصباح الجديد للاطلاع على سير الأعمال الإنشائية والهندسية ومتابعة مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز وذلك بحضور عدد من القيادات الصحية والفنية والمسؤولين عن المشروع.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن الوزير العوضي اطلع على مكونات المشروع والخطط التشغيلية والهندسية المرتبطة به إلى جانب متابعة الجوانب الفنية والتنفيذية المتعلقة بالمرافق الطبية والخدمية بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة التشغيلية.

وقال الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس إبراهيم النهام وفق البيان إن مشروع مستشفى الصباح الجديد يعد أحد المشاريع الصحية الكبرى الجاري تنفيذها في البلاد حيث يقع على مساحة تقدر بنحو 710ر88 ألف متر مربع فيما تبلغ المساحة الإجمالية للبناء نحو 636ر280 ألف متر مربع.

وأضاف النهام أن المشروع صمم ليكون منشأة صحية متكاملة تدعم الخدمات الصحية المقدمة في البلاد وتسهم في تعزيز قدرات المنظومة الصحية من خلال توفير خدمات الرعاية العامة والتخصصية وفق أحدث المعايير الطبية والهندسية.

وأوضح أن المشروع يتكون من مبنى رئيسي للمستشفى بارتفاع 12 دورا بالإضافة إلى دور أرضي وسرداب إلى جانب مبنى منصة مكون من دورين وسرداب فضلا عن مبنى الخدمات المركزي ومبنى مواقف السيارات مبينا أن المستشفى سيضم 617 سريرا موزعة على مختلف الأقسام والتخصصات الطبية.

وذكر أن المشروع يشمل إنشاء مبنى متكامل لمواقف السيارات بطاقة استيعابية تبلغ 1237 موقفا داخليا بالإضافة إلى 220 موقفا خارجيا مغطى ليدعم الجوانب التشغيلية والتنظيمية ويسهم في تحسين انسيابية الحركة داخل المنطقة الطبية.

وأكد النهام أن المشروع يتضمن كذلك بنية تحتية متقدمة وأنظمة هندسية وفنية متكاملة تشمل الخدمات الكهربائية والميكانيكية ومعدات السلامة ومكافحة الحريق والخدمات المركزية بما يعزز كفاءة التشغيل والاستدامة ويرفع جاهزية المنشأة لتقديم خدمات صحية متطورة وفق أفضل المواصفات والمعايير المعتمدة.