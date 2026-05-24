“الجمارك” تدشن جهاز فحص حديثا بمنفذ السالمي لتعزيز الرقابة وتسريع الإفراج الجمركي

جانب من تدشين الإدارة العامة للجمارك لجهاز فحص الباليتات "الطبالى"

دشنت الإدارة العامة للجمارك جهازا حديثا لفحص الباليتات (الطبالي) المحملة بالبضائع في منفذ السالمي وذلك ضمن إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الجمركية وتحديث وسائل التفتيش الأمني بالمنافذ الحدودية.

وذكرت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الأحد أن “الجهاز الحديث يمتاز بالدقة العالية وسرعة الأداء الأمر الذي يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحقيق انسيابية أكبر لحركة الشحنات والبضائع”.

وأضافت أن “تزويد منفذ السالمي بهذا الجهاز يسهم في دعم المفتشين الجمركيين بأدوات تقنية متطورة تساعد على إحكام الرقابة والكشف عن أي مواد أو بضائع مخالفة بما يعزز من كفاءة العمل الجمركي ويحافظ على أمن وسلامة البلاد”.

وأوضحت أن تدشين الجهاز يأتي ضمن خطتها الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية ورفع كفاءة عمليات التفتيش من خلال استخدام أحدث التقنيات الأمنية الحديثة التي تسهم في تسريع إجراءات الفحص والكشف على البضائع الواردة إلى البلاد عبر منفذ السالمي البري.

وأكدت (الجمارك) استمرارها في تطوير منظومة العمل الجمركي بمختلف المنافذ عبر إدخال أحدث أجهزة وأنظمة التفتيش الحديثة بما يواكب التطورات العالمية في المجال الجمركي ويحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ودقة الرقابة.