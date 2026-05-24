سمو أمير البلاد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش تسلمها وزير الخارجية

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أثناء استقباله مبعوث رئيس وزراء بنغلاديش همايون كبير ووزير الدولة للطيران المدني والسياحة إم راشد الزمان ملت

‏تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة طارق رحمن تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها اليوم الأحد أن وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تسلم الرسالة لدى استقباله مستشار ومبعوث رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للشؤون الخارجية همايون كبير ووزير الدولة للطيران المدني والسياحة في بنغلاديش إم راشد الزمان ملت.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.