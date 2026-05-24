وزير الداخلية البحريني يبحث مع وفد أمني كويتي تعزيز الجهود وتطوير آليات العمل المشترك

بحث وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع وفد أمني من وزارة الداخلية الكويتية مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات بما يسهم في حفظ الأمن وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات الأمنية وتطوير آليات العمل المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأحد أن الشيخ راشد بن عبدالله استقبل وفدا أمنيا كويتيا برئاسة العميد الدكتور ابراهيم المزين بمناسبة زيارته للمنامة وذلك في إطار العمل المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بحضور نائب رئيس الشرطة اللواء الشيخ حمد بن محمد آل خليفة.

وأشاد الوزير البحريني بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين مؤكدا أهمية تعزيز تبادل الخبرات في كافة مجالات العمل الأمني بما يضمن حفظ الأمن والسلامة العامة انطلاقا من روابط الأخوة التاريخية التي تجمع البلدين وفي إطار العمل الخليجي المشترك.