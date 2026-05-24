الشرطة التركية تقتحم مقر حزب المعارضة الرئيسي لطرد زعيمه المعزول

الشرطة التركية أمام مقر حزب الشعب الجمهوري

قال شاهد من رويترز إن شرطة مكافحة الشغب التركية أطلقت اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع واقتحمت مقر حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، لطرد زعيمه المعزول، مما فاقم أزمة سياسية.

وتصاعد الغاز المسيل للدموع داخل مبنى الحزب، بينما كان الموجودون في الداخل يصرخون ويرمون أشياء باتجاه المدخل، تزامنا مع اقتحام الشرطة لحاجز مؤقت.

وقضت محكمة استئنافية يوم الخميس بعزل زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، وألغت نتائج مؤتمر الحزب الذي انتُخب فيه عام 2023، مستندة إلى وجود مخالفات. وفي وقت سابق اليوم الأحد، أمر والي أنقرة بطرد الموجودين داخل المقر.

وأعادت المحكمة إلى المنصب رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2023.

ونددت قيادة حزب الشعب الجمهوري المعزولة بزعامة أوزال بحكم المحكمة، ووصفته بأنه “انقلاب قضائي”، وتعهد أوزال بالطعن عليه عبر مسارات الاستئناف القانونية، وبالبقاء “ليلا ونهارا” في مقر الحزب في أنقرة.