كوريا تاون By Boutiqaat تدشّن فرعها الثامن الجديد في الأفنيوز… محطة جديدة في مسيرتها للتوسّع العالمي

في محطة جديدة من مسيرة التوسّع العالمي، أعلنت كوريا تاون by Boutiqaat عن تدشين فرعها الثامن الجديد في مجمع الأفنيوز، الذي يُعد واحدًا من أكبر وأهم الوجهات التجارية على مستوى العالم والشرق الأوسط، وذلك ضمن خططها للتوسع الاستراتيجي الرامية إلى تعزيز حضورها وترسيخ مكانتها كأبرز وجهة متخصصة في منتجات الجمال الكوري، إذ شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة وممثلي سفارة جمهورية كوريا لدى دولة الكويت، إلى جانب نخبة من المشاهير والمهتمين بعالم الجمال والعناية.

في هذا السياق، صرّح عبدالرحمن الحمادي مشرف العلاقات العامة لدى بوتيكات أن تدشين الفرع الجديد في الأفنيوز يمثل خطوة مهمة ضمن نهج التوسّع المستدام، وذلك انعكاسًا للرؤية المشتركة التي تستهدف تقديم تجربة متكاملة تواكب التطوّر المتسارع في عالم الجمال، مؤكّدًا أن دعم بوتيكات لكوريا تاون يعزز من ترسيخ مكانتها العالمية عبر تقديم أفضل العلامات والمنتجات على مستوى العالم.

وأكّد الحمادي أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من النمو والتوسع نحو تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال تكثيف العمل على المشاريع النوعية، وإطلاق المبادرات الجديدة التي تدعم مسار النمو خلال المراحل المقبلة.

من جانبها، قالت قائد الاتصالات التسويقية والإبداعية لدى كوريا تاون شهد التركيت أن كوريا تاون نجحت في وضع معايير جديدة لتجربة الجمال الكوري، من خلال توفير مجموعة واسعة من أشهر العلامات التجارية الكورية التي يتجاوز عددها 250 علامة شهيرة، والتي تحظى باهتمام الملايين من حول العالم، إذ تشمل منتجات العناية بالبشرة، المكياج، العناية بالشعر والجسم، إضافةً إلى منتجات اللايف ستايل.

هذا، وأضافت التركيت أن كوريا تاون تواصل توسيع انتشارها بدعم من بوتيكات، من خلال تسريع الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء في دول الخليج العربي، بالإضافة إلى العراق والأردن، مبيّنةً أن كوريا تاون قامت خلال الربع الأول من عام 2026 بإضافة 22 علامة كورية جديدة إلى محفظتها، من أبرزها TirTir، Beauty of Joseon، Banila Co، Espoir، وGround Plan، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتقديم أبرز وأحدث العلامات الكورية للعملاء في المنطقة.

إلى ذلك، يعكس تدشين الوجهة الجديدة التزام كوريا تاون بمواصلة تقديم رحلة تسوّق متكاملة لعشاق الجمال الكوري، عبر توفير نخبة من أبرز العلامات التجارية والمنتجات المبتكرة في عالم العناية بالبشرة والشعر والجمال، ضمن بيئة تسوق عصرية تواكب أحدث التوجهات العالمية.