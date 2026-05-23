الطيران المدني: نجاح خطة تفويج الحجاج واكتمال مغادرة جميع الرحلات إلى الأراضي المقدسة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم السبت نجاح خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام واكتمال مغادرة جميع رحلات الحجاج من البلاد إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بكل يسر ضمن الخطة التشغيلية المعتمدة لموسم الحج الحالي.

وأكدت (الطيران المدني) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنها حرصت على تقديم كافة الاحتياجات والتسهيلات اللازمة للحجاج بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك إلى جانب حملات الحج الكويتية ومقدم الخدمات الأرضية بما أسهم في إنجاح خطة المغادرة وانسيابية الإجراءات.

ولفتت إلى أن رحلات عودة الحجاج من بيت الله الحرام إلى البلاد ستبدأ اعتبارا من 30 مايو الجاري حتى 31 مايو وفق الجداول التشغيلية المعتمدة بالتنسيق الكامل مع حملات الحج الكويتية والسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية والجهات الحكومية المعنية لضمان انسيابية حركة الحجاج وسهولة إنهاء إجراءات سفرهم.

وأكدت الهيئة أن نجاح خطة المغادرة جاء ثمرة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية داعية الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج مناسكهم وأن يمن عليهم بحج مبرور وذنب مغفور.