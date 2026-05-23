المركز العلمي: السلاحف البحرية جزء مهم في البيئة البحرية بالبلاد وثروة طبيعية وسياحية

السلاحف البحرية ثروة طبيعية وسياحية

قال نائب المدير العام لتجربة الزوار في المركز العلمي أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي محمد السنعوسي إن السلاحف البحرية تعد جزءا مهما في البيئة البحرية كما أنها ثروة طبيعية وسياحية تعكس التنوع الاحيائي بالبلاد.

وأكد السنعوسي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للسلاحف الذي يصادف ال23 من مايو كل عام حرص المركز على حماية الحياة البحرية والأنواع المهددة من السلاحف والتزامه المتواصل بحمايتها وايمانه بأهمية تكامل الجهود الوطنية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في مجال الحفاظ على التنوع الأحيائي.

وأوضح أن جهود المركز تتمثل في رعاية وإنقاذ السلاحف المصابة وإعادة تأهيلها وإطلاقها وتتبعها بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ضمن إطار دعم التنوع الأحيائي والمحافظة على البيئة البحرية المحلية.

وذكر السنعوسي أن جهود المركز لا تقتصر على الإنقاذ والتأهيل بل تمتد إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية الكائنات البحرية للأجيال القادمة.

وأضاف أن المركز يعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية المختصة على استقبال السلاحف البحرية المصابة أو المريضة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها داخل مرافقه المخصصة قبل إعادة إطلاقها إلى بيئتها الطبيعية بعد التأكد من جاهزيتها.

ولفت إلى أن المركز يشارك أيضا في برامج تتبع السلاحف البحرية لدراسة تحركاتها والمساهمة في دعم الأبحاث البيئية والعلمية المتعلقة بالحياة البحرية في الكويت.

وأكد استمرار المركز في دعم المبادرات البيئية والبرامج التوعوية والبحثية التي تسهم في حماية الحياة البحرية في الكويت انطلاقا من رسالته الهادفة إلى نشر المعرفة البيئية وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة المحلية.

من جانبها قالت مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام البيئي في الهيئة العامة للبيئة شيخة الابراهيم ل(كونا) إن “الهيئة تحرص على الحفاظ على البيئة البحرية وحماية السلاحف البحرية وسد النقص واستعادة موائلها من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المختلفة”.

وأوضحت الابراهيم أن تلك الاتفاقيات تتمثل في اتفاقية الحفاظ على التنوع البيلوجي واتفاقية التجارة الدولية للأنواع المعرضة للإنقراض والالتزامات اللإقليمية من المنظمة اللإقليمية للحفاظ على البيئة البحرية.

وأضافت أن قانون حماية البيئة يمنع اصطياد الكائنات الفطرية والمساس بمواقع تعشيشها علاوة على التزام الكويت بمذكرة تفاهم السلاحف البحرية في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.