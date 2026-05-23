“إدارة المسالخ” تؤكد أهمية توجه المستهلكين إلى المسالخ المعتمدة تجنبا للمخاطر الصحية

أكد مدير إدارة المسالخ بقطاع الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد السالم أهمية توجه المستهلكين إلى المسالخ المعتمدة فقط وتجنب الذبح العشوائي لما قد يسببه من مخاطر صحية محتملة.

وقال السالم في بيان صحفي اليوم السبت إن الهيئة تشرف على المسالخ المركزية في محافظات العاصمة والجهراء والفروانية والأحمدي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة وضمان سلامة الذبائح وصحة المستهلك.

وأضاف أن للهيئة جهود رقابية وتوعوية للحفاظ على الجودة والسلامة حيث تقوم بفحص بيطري دقيقة قبل وبعد عملية الذبح للتأكد من خلو الذبائح من أي أمراض قد تؤثر على الصحة العامة.

وأوضح أن الهيئة تحرص على توفير بيئة ذبح آمنة وصحية وتوفير اللحوم بالكميات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة والرقابة.