جامعة الكويت تعقد اختبار القدرات الأكاديمية بمشاركة 8898 طالبا وطالبة

جامعة الكويت

عقدت جامعة الكويت اليوم السبت اختبار القدرات الأكاديمية للفرصة الثالثة في مدينة صباح السالم الجامعية بمشاركة 8898 طالبا وطالبة تقدموا لأداء الاختبارات في اللغتين الإنجليزية والعربية والرياضيات إلى جانب الاختبارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفق النظامين الورقي والإلكتروني.

وأكدت الجامعة في بيان صحفي أن تنظيم اختبار القدرات الأكاديمية يأتي في إطار التزامها الاستراتيجي بركيزة الجودة من خلال تطوير منظومة التقييم والقياس وتعزيز كفاءة الإجراءات بما يسهم في توفير بيئة اختبارية منظمة تحقق أعلى مستويات الدقة والانضباط وتدعم جودة المخرجات الاكاديمية مثمنة جهود اللجان والإدارات العاملة التي أسهمت في نجاح سير الاختبارات.

وأشارت إلى أن القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للشؤون العلمية الدكتور عبدالرحمن الصليلي ومساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتقييم والقياس الدكتور سليمان الرفيع تفقدا سير الاختبارات في مواقعها المختلفة للوقوف على آلية التنظيم ومستوى الجاهزية في القاعات والمختبرات والتقيا أعضاء اللجان المشرفة للاطمئنان على انتظام العملية الاختبارية وفق الضوابط المعتمدة.

يذكر ان الاختبارات انطلقت على فترتين حيث عقدت الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعتين فيما أقيمت الفترة الثانية من الساعة 12 ظهرا حتى الثانية ظهرا وسط تنظيم إداري وفني متكامل بما يضمن انسيابية سير العملية الاختبارية.