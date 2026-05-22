الداخلية: ضبط آسيوي بحوزته أوراق مشبعة بالمؤثرات العقلية في أسلوب ترويج مستحدث

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط شخص من الجنسية الآسيوية بحوزته أوراق مشبعة بمواد مؤثرة عقليا في قضية كشفت عن أساليب إجرامية مستحدثة في عمليات الترويج والتمويه.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة ان هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة آفة المخدرات وتعقب مروجي السموم وكشف الطرق المستحدثة في ترويج السموم.

وأوضح البيان ان عملية الضبط جاءت بعد متابعة وتحريات دقيقة لرجال المكافحة حيث أسفرت عن ضبط المتهم والعثور بحوزته على عدد 10 أوراق من مقاس (ايه 4) مشبعة بمادة (الكيميكال) المخدرة إضافة إلى خمسة غرامات من مادة الشبو وذلك بقصد الاتجار والتعاطي.

وأكدت التحريات “أن أسلوب تشبيع الأوراق بالمؤثرات العقلية يعد من الطرق الحديثة التي يلجأ إليها مروجو المخدرات مستغلين سهولة إخفائها ونقلها دون إثارة الشبهات في محاولة لاستهداف فئة الشباب والإضرار بأمن المجتمع وسلامته” مؤكدة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

ولفتت وزارة الداخلية إلى استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لرصد وتتبع كل الأساليب الإجرامية المستحدثة في تهريب وترويج المواد المخدرة مبينة “أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو العبث بسلامة المجتمع”.