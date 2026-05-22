وكيل وزارة الصحة يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية استدامة تمويل النظم الصحية

بحث وكيل وزارة الصحة رئيس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال جمعية الصحة العالمية ال79 الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس اليوم الجمعة سبل استدامة تمويل النظم الصحية في ظل التحديات الصحية والاقتصادية العالمية المتزايدة وأهمية الاستثمار في بناء نظم صحية مرنة لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين على هامش أعمال الجمعية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية حيث تناولا عددا من القضايا المرتبطة بالأمن الصحي العالمي وسبل تعزيز جاهزية النظم الصحية وقدرتها على الاستجابة للطوارئ بما في ذلك أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر لرصد وانتشار الأوبئة وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون الدولي لضمان استجابة صحية أكثر سرعة وفعالية.

كما بحث الجانبان مستجدات “اتفاقية الجوائح” حيث أكد الشيخ الدكتور سلمان الصباح دعم دولة الكويت للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز منظومة صحية عالمية أكثر عدالة وتعاونا واستعدادا لمواجهة الطوارئ الصحية المستقبلية.

واستعرض اللقاء الدور الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم العمل الصحي الدولي والإقليمي بما في ذلك مساهماتها الإنسانية والصحية المستمرة والدور القيادي الذي قامت به الكويت خلال السنتين الماضيتين في تنسيق مواقف دول إقليم شرق المتوسط وتوحيد صوت الإقليم داخل أجهزة الحوكمة بمنظمة الصحة العالمية بما أسهم في تعزيز العمل الجماعي والتوافق الإقليمي في المحافل الصحية الدولية.

من جانبه أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالدور الفاعل الذي تقوم به دولة الكويت في دعم المبادرات الصحية والإنسانية مثمنا بشكل خاص الدور المؤثر الذي أدته الكويت خلال السنتين الماضيتين في أعمال المنظمة وجهودها في تعزيز التنسيق الإقليمي وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء بما انعكس إيجابا على فعالية ومخرجات العمل الصحي متعدد الأطراف.