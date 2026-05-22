وكيل وزارة الداخلية: الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تمثل واجهة مشرفة في إبراز جهودنا

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب

قال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب إن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تمثل واجهة مشرفة في إبراز جهود وزارة الداخلية مشيدا بجهود منتسبيها ودورهم في نقل الرسائل الرسمية وتعزيز الروح المعنوية والتواصل المباشر مع منتسبي المؤسسة الأمنية.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الجمعة إن ذلك جاء خلال زيارة تفقدية قام بها اللواء الوهيب إلى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير العمل الإعلامي وتعزيز التواصل مع المجتمع يرافقه مدير عام الإدارة العامة لمكتب الوكيل العميد خالد الطريجي وعدد من القيادات الأمنية.

وأكد اللواء الوهيب أهمية تطوير الأدوات الإعلامية والاستفادة من المنصات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة لتقديم محتوى توعوي مبتكر يعزز الوعي المجتمعي.

ولفت البيان إلى أن اللواء الوهيب اطلع خلال الجولة على آلية العمل في مختلف الإدارات والأقسام حيث استمع إلى شرح حول سير العمل الإعلامي وآلية إعداد البيانات الرسمية والإصدارات الإلكترونية إضافة إلى دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر الرسائل الأمنية والتوعوية وتعزيز التواصل مع الجمهور.

وأوضح البيان أن الجولة شملت أيضا إدارة العلاقات العامة حيث اطلع اللواء الوهيب على آلية تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية والتنسيق مع الجهات المختلفة إلى جانب زيارة إدارة الضيافة التي تتولى تجهيز واستقبال الوفود الرسمية وتنظيم المناسبات بما يعكس الصورة الحضارية لوزارة الداخلية.

وذكر البيان أن اللواء الوهيب تفقد أيضا إدارة المطبعة واطلع على آلية إعداد وطباعة الإصدارات والمطبوعات التوعوية والإعلامية إلى جانب متابعة دور إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة في دعم الإدارات المختلفة وتوفير المتطلبات التشغيلية والفنية بما يعزز كفاءة العمل.

كما تم استعراض خطط التطوير وآليات التفاعل السريع مع الأحداث بما يسهم في سرعة إيصال المعلومات الدقيقة وتعزيز المصداقية الإعلامية.

وكان في استقباله مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد ناصر بوصليب ومساعد مدير عام الاعلام الامني والعلاقات العامة العقيد يوسف مرشد ومدراء الإدارات ومساعدوهم.