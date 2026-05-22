قنصل الكويت في جدة يستقبل رئيس بعثة الحج الكويتية بمكة المكرمة لمتابعة استعدادات الحج

القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب يستقبل رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم

استقبل القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب اليوم الجمعة رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم لدى وصوله إلى مقر البعثة في مكة المكرمة لمتابعة الاستعدادات والخدمات الخاصة بموسم حج 1447 هجري.

وأكد القنصل التنيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاستقبال حرص القنصلية العامة على تسخير جميع الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة حجاج دولة الكويت بالتنسيق مع بعثة الحج والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بما يضمن أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.

من جانبه أشاد الدكتور السويلم ل(كونا) بالتعاون والتنسيق القائمين بين القنصلية العامة والجهات السعودية المختصة مثمنا ما تبذله المملكة من جهود كبيرة وخدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وأكد السويلم أهمية تضافر الجهود وتكامل العمل بين الجهات المشاركة في البعثة لخدمة حجاج دولة الكويت وتسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر وسهولة.

وتضم بعثة الحج الكويتية وزارات الشؤون الإسلامية والصحة والإعلام والداخلية والخارجية إلى جانب قوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب.