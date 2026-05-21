الطيران المدني: إعادة التشغيل التدريجي لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من 1 يونيو

مطار الكويت

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الصباح اليوم الخميس إعادة التشغيل التدريجي لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من يونيو المقبل وذلك بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير في المرافق التشغيلية ورفع جاهزية الأنظمة والبنية التحتية في المطار.

وتقدم رئيس (الطيران المدني) في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الدعم اللا محدود لقطاع الطيران المدني ودعم رؤية (الهيئة) في تحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في دولة الكويت.

وأشار إلى الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مطار الكويت الدولي لتفقد سير الأعمال في مبنى الركاب (تي 1) للاطلاع على آخر الأعمال المنجزة في المبنى برفقة وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي العبدالله السالم الصباح ومسؤولي (الطيران المدني).

وأعرب عن اعتزازه بالتوجيهات التي أبداها سمو رئيس مجلس الوزراء خلال العرض المرئي بشأن عمليات الإصلاح والتطوير والتحديث التي قامت بها (الطيران المدني) خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت إلى جانب الخطة المقترحة لعودة تشغيل الشركات الأجنبية عبر المبنى واستعراض خطة رحلات الحج لهذا العام.

وقال الشيخ حمود الصباح إن إعادة التشغيل “ستتم بشكل تدريجي” وفق خطة تشغيلية تراعي الجاهزية الفنية والتشغيلية بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة المسافرين مؤكدا مواصلة (الهيئة) تقييم مراحل التشغيل تباعا وفق الخطط المعتمدة وصولا إلى التشغيل الكامل للمطار.

وأشار إلى حرص (الطيران المدني) على تنفيذ كافة الأعمال الضرورية في مبنى الركاب (تي 1) ليكون بحلة جديدة بهدف تحقيق انسيابية حركة الركاب وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن الشكر لكافة الجهات الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك مشيدا بدور جميع العاملين في (الهيئة) لجهودهم خلال هذه الظروف الاستثنائية.