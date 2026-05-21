مجواير يبدي إحباطه إزاء الغياب عن تشكيلة إنكلترا لكأس العالم

هاري مجواير

أبدى هاري مجواير “صدمته” إزاء استبعاده من تشكيلة إنكلترا لخوض كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي سيعلنها المدرب توماس توخيل صباح غد الجمعة في استاد ويمبلي.

وخاض مدافع مانشستر يونايتد 66 مباراة دولية وكان أحد أعمدة خط دفاع المنتخب في البطولات الأخيرة.

وأعلن مجواير عن استبعاده من التشكيلة عبر منشور مؤثر على إنستجرام اليوم الخميس.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 33 عاما “كنت واثقا من أنني يمكنني لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته. لقد صُدمت وشعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا القرار”.

وأضاف “لم أحب شيئا أكثر من ارتداء هذا القميص وتمثيل بلدي على مر السنين. أتمنى للاعبين كل التوفيق هذا الصيف”.

وكان كثيرون يعتبرون مجواير مرشحا مؤكدا لتشكيلة إنكلترا بعد موسم متميز مع مانشستر يونايتد، إذ لعب دورا بارزا في صعود النادي للمركز الثالث في الدوري الإنكليزي الممتاز وضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير أن توخيل أجرى مكالمات هاتفية اليوم الخميس مع اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.