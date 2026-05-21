وزيرة الشؤون تبحث مع سفير تنزانيا لدى البلاد تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية والتنموية

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تستقبل سفير جمهورية تنزانيا لدى البلاد سعيد ماسورو

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس مع سفير جمهورية تنزانيا لدى البلاد سعيد ماسورو سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاجتماعية والتنموية.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي إن اللقاء تناول أبرز الخدمات والاختصاصات التي تقدمها وزارة (الشؤون) ومنها الإشراف على الجمعيات الخيرية والأهلية وتنمية وتمكين المرأة وقضايا الطفولة والبرامج الداعمة للأسرة والمجتمع.

وأضافت أنه تم مناقشة فرص التعاون في المجال التعاوني وتبادل المنتجات بين دولة الكويت وجمهورية تنزانيا بما يسهم في تعزيز الشراكة وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت أهمية استمرار التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين الصديقين.