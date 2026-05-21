“الصحة” ترفع الجاهزية الوقائية في المنافذ الحدودية لمتابعة مستجدات فيروس ايبولا عالميا

وزارة الصحة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند رفع جاهزية الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنافذ الحدودية على خلفية مستجدات تفشي فيروس (ايبولا) في عدد من الدول الإفريقية مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس داخل دولة الكويت.

وذكر السند في تصريح صحفي اليوم الخميس أنه تم تفعيل وتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة الصحية للقادمين بما يشمل تطبيق إجراءات التقييم الوقائي في نقاط الدخول واستخدام أنظمة الكشف الحراري وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

وأكد أهمية تجنب السفر خلال الفترة الحالية إلى دول أوغندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية مؤكدا أن الوضع الصحي داخل البلاد مستقر مع استمرار التنسيق والمتابعة ورصد التطورات الوبائية بشكل مستمر وجاهزية فرق الصحة العامة والاستجابة السريعة للتعامل مع أي مستجدات.

ودعا السند الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية بما يشمل المحافظة على النظافة العامة وتجنب مخالطة الحالات المشتبه بإصابتها وطلب المشورة الطبية عند ظهور الأعراض بعد السفر.