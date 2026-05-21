سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي “FATF”

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعًا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي "FATF"

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية تأكيدا على حرص دولة الكويت على مواكبة المقاييس الدولية واستيفاء كافة المتطلبات المقررة.

حضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وعدد من ممثلي الجهات المعنية المختصة.