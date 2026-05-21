وزير “التعليم العالي” يؤكد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الوعي الأكاديمي

وزير "التعليم العالي" د.نادر الجلال يستقبل رئيس مجموعة "بيت التمويل" خالد الشملان

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الخميس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لخدمة الشباب وتعزيز مسيرتهم التعليمية عبر مبادرات تسهم في رفع مستوى الوعي الأكاديمي.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجلال في مكتبه الرئيس التنفيذي لمجموعة (بيت التمويل الكويتي) خالد الشملان بحضور وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري لبحث أوجه التعاون المشترك ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى خدمة الطلبة وتعزيز الوعي الأكاديمي وتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تخدم مستقبلهم ومسيرة التنمية في الدولة.

وأشاد الوزير الجلال في تصريح صحفي عقب اللقاء بالدور الوطني والمجتمعي الذي يقوم به (بيت التمويل الكويتي) مثمنا شراكته الاستراتيجية في رعاية الحملة الوطنية للابتعاث الخارجي (وجهني) وما يقدمه من مساهمة فاعلة في دعم الطلبة وتعزيز التوعية الأكاديمية.

وقال إنه “تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي و(بيت التمويل الكويتي) وتطوير مجالات الشراكة المجتمعية بما يسهم في دعم مسيرة التعليم والتنمية في دولة الكويت.

ومن جانبه أكد الشملان في تصريح مماثل الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لملف التعليم ضمن جهوده لترسيخ دوره الاجتماعي ودعم القدرات الوطنية خاصة من الشباب باعتبار أن التعليم استثمار للمستقبل والمحرك الرئيسي الداعم لخطط التنمية وتحقيق طموحات المجتمع الكويتي.

وأشاد الشملان بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رعاية ودعم الشباب الدارسين والباحثين وتوجيه مساراتهم العلمية نحو أفضل المجالات بما يخدم خطط التنمية ومتطلبات سوق العمل ويواكب تطلعات أبناء الكويت في الارتقاء بمستويات التحصيل العلمي.

وأشار إلى أن التوجهات المدروسة التي تقودها الوزارة كانت حافزا لمشاركة (بيت التمويل الكويتي) في رعاية الحملة الوطنية للابتعاث الخارجي (وجهني) معربا عن أمله بأن تكون مشروعا وطنيا علميا متكاملا يخدم أكبر شريحة ممكنة من أبناء الكويت.

وحضر اللقاء المستشار الإعلامي لمكتب الوزير وصال الزامل ومن (بيت التمويل الكويتي) رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالتكليف سامح المليجي ورئيس العلاقات العامة والإعلام يوسف الرويح والمدير التنفيذي لمركز خدمات العلاقات العامة عبدالله السيف.