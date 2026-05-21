“المعلومات المدنية” تطلق عبر “هويتي” خدمة إصدار رمز الاستجابة السريعة لاستلام البطاقة المدنية لحالات الإصدار لأول مرة وبدل فاقد

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الخميس إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق (هويتي) تتيح إصدار رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لاستلام البطاقة المدنية وذلك لحالات الإصدار لأول مرة وبدل فاقد.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع (إكس) أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات استلام البطاقة المدنية وتسريع إنجاز المعاملات للمراجعين.

وقالت الهيئة إن المستخدم سيتلقى إشعارا عبر تطبيق (هويتي) يفيد بجاهزية البطاقة المدنية مرفقا برابط إصدار رمز الاستجابة السريعة مبينة أنه بعد إدخال رقم الهاتف سيتم إرسال رمز تحقق (OTP) للمستخدم ومن ثم يصل الرمز الخاص باستلام البطاقة المدنية لاستخدامه عند التسليم.

