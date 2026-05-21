بنك بوبيان يُودع حجاج بيت الله الحرام بالهدايا في مطار الكويت الدولي

فريق إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية أثناء توديع الحجاج

في مبادرة تعكس حضوره المجتمعي وحرصه على التواجد في اللحظات التي تحمل قيمة إنسانية خاصة، شارك بنك بوبيان في وداع حجاج بيت الله الحرام قبيل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة، وذلك في مطار الكويت الدولي بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني، ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز تواصله مع مختلف فئات المجتمع.

وشهدت المبادرة مشاركة فريق إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية، لاستقبال الحجاج وتوديعهم بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني، حيث حرص الفريق على يكون جزءاً من هذه اللحظة الإيمانية، متمنين لهم حجاً مبروراً وعودةً سالمة إلى أرض الوطن.

وفي لفتة تعبّر عن الاهتمام بتجربة الحاج منذ لحظة انطلاقه، قام الفريق بتقديم مجموعة من الهدايا الرمزية التي تتضمن مستلزمات عملية تساعد الحجاج خلال رحلتهم، في خطوة تهدف إلى ترك أثر إيجابي يعكس روح المشاركة والدعم.

وبهذه المناسبة، قال المسؤول الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية عبدالعزيز العجيل “وجودنا اليوم في مطار الكويت لا يقتصر على توديع الحجاج، بل هو تعبير عن حرصنا على مشاركة الحجاج مشاعرهم قبل انطلاق رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.”

تقديم الهدايا للحجاج

وأضاف “نؤمن في بنك بوبيان أن دورنا يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية، ليشمل التواجد الفعلي في المناسبات التي تمس المجتمع، وهو ما نحرص على ترجمته من خلال مبادرات ميدانية يشارك فيها موظفونا، الذين جسّدوا اليوم روح الفريق والالتزام بقيم البنك من خلال تفاعلهم المباشر مع الحجاج وتقديم الدعم المعنوي لهم.”

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المجتمعية التي يحرص البنك على تنفيذها بشكل مستمر، والتي تركز على تعزيز القيم الإنسانية والتواصل المباشر مع المجتمع، بما يسهم في ترسيخ حضور البنك كمؤسسة قريبة من الناس في مختلف المناسبات.

وأكد العجيل أن بنك بوبيان يثمّن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تنظيم وتيسير رحلات الحجاج، مشيراً إلى حرص البنك على دعم مثل هذه المبادرات التي تعزز القيم الإسلامية والإنسانية، وتسهم في ترك أثر إيجابي لدى أفراد المجتمع.