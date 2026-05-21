هيئة الزراعة: الزراعة المنزلية تسهم في تحسين جودة البيئة الحضرية

مدير "هيئة الزراعة" بالتكليف م. سالم الحاي

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس سالم الحاي اليوم الخميس أن توسيع رقعة المسطحات الخضراء والزراعة المنزلية “يسهمان في تحسين جودة البيئة الحضرية في دولة الكويت” في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها التغير المناخي.

وقال الحاي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “النباتات الحضرية (نباتات تنمو أو تزرع داخل البيئات الحضرية والمناطق المبنية) لا تسهم في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة فحسب إنما يمتد أثرها إلى تعزيز الحالة المزاجية للسكان فرؤية المساحات الخضراء المتكيفة تمنح شعورا بالراحة النفسية والاتصال بالطبيعة مما يرفع من جودة الحياة اليومية في دولة الكويت”.

وأضاف أن هناك نباتات فطرية وجافة ذات “مزايا استراتيجية” تجعلها الخيار الأمثل لتحسين جودة البيئة الحضرية من خلال تكيفها مع المناخ الصحراوي لدولة الكويت.

وأوضح الحاي أن هذه النباتات التي يمكن ريها بالمياه المعالجة قادرة على تحمل الملوحة ومقاومة الأمراض والآفات مما يقلل الحاجة إلى المبيدات علاوة على مساهمتها في تثبيت الرمال وتقليل الغبار وتعديل درجات الحرارة القريبة من الأرض.

وأكد أن الهيئة تقوم بدور محوري في مشاريع إعادة الغطاء النباتي إذ أن “التشريعات الحالية تمنع المشاتل التجارية من تداول بذور ودرنات النباتات الفطرية البرية لحمايتها مما يجعل مشاتل (الهيئة) المصدر الاستراتيجي الأول والوحيد لتوفير مثل هذه الأنواع للمشاريع الكبرى والحدائق الخاصة”.

وذكر الحاي أن مشاتل الهيئة تعد وجهة أساسية للحصول على نباتات مثل (الرمث) و(العوسج) و(الرقروق) مما يدعم جهود الاستدامة في مختلف المشاريع الزراعية الخاصة بحماية التربة.

وأضاف أن هناك توصيات بأهمية التغطية الزراعية لأسطح التربة في تقليل التبخر إذ تعمل كطبقة عازلة تحمي التربة من أشعة الشمس المباشرة مما يقلل هدر المياه فضلا عن الفوائد الكيميائية والفيزيائية التي تعزز نشاط الكائنات الحية الدقيقة النافعة.

وأشار إلى توافر عدد من الأشجار والشجيرات ومغطيات التربة في السوق المحلية تتكيف مع أجواء دولة الكويت وتمتاز بقدرتها على تحمل الجفاف والملوحة ومساعدة التربة في منع انجرافها وتثبيتها.

وبين الحاي أن من هذه النباتات أشجار (أكاسيا ساليجنا) و(أكاسيا تورتيليس) و(غاف) و(باركنسونيا) وشجيرات (أكاسيا فيكتوريا) و(أكاسيا ريجينز) و(ليزيلوما واتسوني).

ولفت إلى توافر أعشاب ومغطيات تربة تسهم في تثبيت التربة وتتحمل الجفاف وتجذب الطيور والحشرات الملقحة منها على سبيل المثال (إيراجروستيس كورفولا) و(عشب نجيل الهند) و(أمبروزيا).