“التطبيقي” تعلن عودة الدراسة الحضورية في كلياتها ومعاهدها مع انطلاق الفصل الدراسي الصيفي

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الخميس عودة الدراسة الحضورية في كلياتها ومعاهدها مع انطلاق الفصل الدراسي الصيفي للعام الدراسي 2025/2026 وذلك اعتبارا من السابع من يونيو المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن العودة الحضورية تأتي في إطار الحرص على تعزيز انتظام العملية التعليمية والتدريبية ورفع مستوى الانضباط الأكاديمي بما يسهم في تحقيق جودة المخرجات التعليمية والتدريبية.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئتي التدريس والتدريب باللوائح والأنظمة المعمول بها مع إعادة تفعيل استخدام تطبيق (تطبيقي – PAAET) لإثبات الحضور الطلابي خلال أوقات المحاضرات من قبل أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.

وأكدت الهيئة حرصها على توفير البيئة التعليمية المناسبة ومتابعة سير العملية التعليمية والتدريبية بما يحقق الأهداف الأكاديمية والتدريبية المنشودة.