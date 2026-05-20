“الإطفاء” تؤكد ضرورة الانتباه لتصرفات الأطفال وتجنب الأحمال الكهربائية الزائدة للوقاية من الحرائق

قوة الإطفاء العام

دعت قوة الإطفاء العام اليوم الأربعاء المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المنازل والانتباه لتصرفات الأطفال لاسيما العبث بمصادر النار والكهرباء.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم (الإطفاء) العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوقاية تبدأ من الوعي الأسري من خلال إبعاد أدوات إشعال النار (الولاعات) وأعواد الثقاب والمواد القابلة للاشتعال عن متناول الأطفال وعدم تركهم دون رقابة في الأماكن التي تحتوي على أجهزة كهربائية أو مصادر حرارة.

وشدد العميد الغريب على أهمية تجنب الحمولة الزائدة على التمديدات الكهربائية وعدم استخدام الوصلات الرديئة أو تشغيل أكثر من جهاز عالي الاستهلاك في مقبس واحد لما قد يسببه ذلك من تماس كهربائي أو اندلاع حريق.

وأكد حرص (الإطفاء) على مواصلة نشر الرسائل التوعوية والإرشادات الوقائية عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر ثقافة السلامة والوقاية من الحرائق بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من وقوع الحوادث.

ودعا الجميع إلى التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية وإغلاقها عند عدم الحاجة وتركيب كاشفات الدخان وطفايات الحريق في المنازل مع الاتصال الفوري على هاتف الطوارئ (112) عند وقوع أي حادث.