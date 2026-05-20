سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمناقصات العامة

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمناقصات العامة.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ووكيل محكمة التمييز ورئيس لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المستشار الدكتور جمال مبارك العنيزي ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام داوود المرزوق ومدير عام بلدية الكويت المهندسة منال محمد العصفور ونائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع المالية والإدارية يوسف معيض العازمي.