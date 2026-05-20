“الصحة” تدشن أول عيادة للأطفال متخصصة للتعافي ما بعد العناية المركزة في مستشفى الجهراء

رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى الدكتورة إيمان الهاشمي

دشنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أول عيادة متخصصة للأطفال للتعافي ما بعد العناية المركزة على مستوى دولة الكويت وذلك في مستشفى الجهراء كخطوة رائدة تعنى بمتابعة الأطفال الناجين من الأمراض الحرجة بعد مغادرتهم وحدات العناية المركزة.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الخدمات الطبية النوعية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية بما يعكس التوجه الطبي الحديث نحو استمرارية الرعاية والتعافي الشامل.

وأضافت أن العيادة تحت إشراف وقيادة رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى الدكتورة إيمان الهاشمي وتحمل عنوان (عيادة التعافي – رحلة ما بعد العناية المركزة للأطفال) وتهدف إلى الكشف المبكر عن مضاعفات ما بعد العناية المركزة والمعروفة بمتلازمة ما بعد العناية المركزة (PICS).

وأوضحت أنها تهدف أيضا إلى العمل على تحسين المخرجات الصحية طويلة المدى للأطفال من خلال برامج متابعة متخصصة تدعم التعافي الجسدي والعصبي والنفسي والسلوكي إلى جانب تمكين العائلات وإشراكها في رحلة التعافي بعد المرض الحرج.

وبينت أن العيادة تسعى كذلك إلى ترسيخ دورها كمركز وطني للبحث العلمي والابتكار وتطوير الممارسات الحديثة المرتبطة بالتعافي بعد العناية المركزة للأطفال بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة النتائج العلاجية على المدى البعيد.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع التوجهات العالمية الحديثة في طب العناية الحرجة التي باتت تنظر إلى النجاح الطبي بمنظور أشمل الذي يمتد إلى جودة الحياة والتعافي المستدام واستعادة الوظائف الجسدية والنفسية والعصبية بعد انتهاء مرحلة العلاج المكثف.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في خدمات العناية المركزة للأطفال في البلاد وتجسد رؤية طبية متقدمة وتبرز التزامها المستمر بتطوير نماذج رعاية صحية حديثة تضع الإنسان وجودة حياته في صميم الخدمة الطبية.