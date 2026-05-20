مجموعة KIB عبر ذراعها الاستثماري KIB Invest تشارك كمدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك لبنك أبوظبي الأول بقيمة 700 مليون دولار

المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB مآب محمد القاسم والرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest جمال البراك

أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعها الاستثماري شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن مشاركتها كمدير رئيسي مشترك في الإصدار الناجح لصكوك غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي وذات أجَل خمس سنوات، لصالح بنك أبوظبي الأول، أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.

ويمثل هذا الإصدار عودة قوية للمؤسسات المالية الخليجية إلى أسواق المال العالمية، حيث يعتبر أول إصدار صكوك عام غير مضمونة لمؤسسة مالية إماراتية بعد فترة من الهدوء في نشاط السوق الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس مرونة سوق الصكوك وقدرته على استقطاب المستثمرين الدوليين.

ويؤكد هذا الإصدار المرجعي على الطلب المستمر للأدوات الائتمانية المصرفية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجسدت الثقة الممنوحة لمجموعة KIB في دورها الداعم لهذا الإصدار الاستراتيجي في توقيتٍ مهم لأسواق الدين الإقليمية. كما ساهمت مشاركة المجموعة في عملية تجميع طلبات الاكتتاب في تعزيز اهتمام المستثمرين ودعم الزخم الإيجابي الذي أفضى إلى إتمام الصفقة بنجاح.

وتم إصدار هذه الصكوك بموجب هيكلة (وكالة/مرابحة)، حيث جرى تسعيرها في 6 مايو 2026، وإغلاق الإصدار في 13 مايو 2026، على أن تُستَحق بتاريخ 13 مايو 2031. ويسلّط هذا الإصدار الضوء على عمق السيولة المتاحة للمؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، والأهمية المتنامية لأسواق رأس المال الإسلامية كقناة تمويل رئيسية في المنطقة.

وفي معرض تعليقها على هذا الإصدار، صرّحت المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB، السيدة/ مآب محمد القاسم، قائلة: “نعتز بالثقة التي أُوليَت لنا للاضطلاع بدور جوهري في هذه الصفقة التاريخية لصالح بنك أبوظبي الأول، حيث يعكس هذا النجاح قوة العلاقات التي تتمتع بها مجموعة KIB مع كبرى المؤسسات المالية في المنطقة، كما يجسد دورنا المتنامي في إدارة الصفقات الاستراتيجية بأسواق رأس المال”.

وأضافت القاسم: “أن الإقبال القوي الذي تجاوز حجم الاكتتاب، والتحسّن الملحوظ في الهامش السعري مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي، فضلاً عن التنفيذ السلس للإصدار، كلها عوامل تبرهن على ملاءة الجهة المصدرة وحجم الإقبال على الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي. كما استطاعت مجموعة KIB عبر KIB Invest، القيام بدور فاعل في تعزيز الإقبال على هذا الإصدار خلال مرحلة الاكتتاب، ما ساهم بشكل مباشر في نجاح الصفقة. ويعتبر هذا الإنجاز إضافة مهمة لسلسلة نجاحاتنا في أسواق رأس المال، كما يجدد التزامنا بدعم ونمو أدوات التمويل الإسلامي في الكويت والمنطقة والأسواق الدولية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest، السيد/ جمال البراك: “يُسعدنا القيام بدور مدير الإصدار الرئيسي المشترك في هذا الإصدار التاريخي، لاسيما وأن هذه المشاركة تترجم بوضوح اتساع نطاق حضورنا في الأسواق الدولية، وتبرهن على قدرة الشركة على لعب دور محوري في الصفقات الكبرى العابرة للحدود. لقد أثبتت هذه الصفقة أنه حتى في ظل تقلبات الأوضاع الجيوسياسية، تظل الصكوك التي تتمتع بهيكلة متينة وتصنيف ائتماني مرتفع هي الخيار المفضل والآمن للمستثمرين، وقادرة على تفعيل نشاط أسواق رأس المال في المنطقة”.

وأوضح البراك قائلاً: “تم إتمام الصفقة بنجاح خلال يوم تداول واحد، حيث بدأ الإعلان عن السعر الأولي عند حوالي 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية مع افتتاح الأسواق الخليجية. وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، تم خفض الهامش السعري بواقع 30 نقطة أساس، ليصل في نهايته إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وبمعدل ربح وعائد متوقع قدره 4.859%. وقد تحقق هذا الخفض دفعة واحدة، مما جعل السعر النهائي أفضل من القيمة العادلة في السوق، وهو ما يؤكد قوة الطلب على هذا الإصدار”.

وأشار أيضاً إلى أن الإصدار استقطب طلباً واسعاً ومتنوعاً من مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث وصل إجمالي طلبات الاكتتاب في أعلى مستوياته إلى نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، قبل أن يُغلق عند 1.45 مليار دولار (باستثناء طلبات المديرين الرئيسيين المشتركين)، وهو ما يمثل تغطية تجاوزت ضعف حجم الإصدار المستهدف.

وحاز إصدار الصكوك على تصنيفات ائتمانية عند درجة (Aa3) من وكالة موديز و(AA-) من وكالة فيتش، وهو ما يتماشى مع تصنيفات بنك أبوظبي الأول (كجهة إصدار رئيسية) الممنوحة من وكالات موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز عند (Aa3) و(AA-) و(AA-) على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة من جميع الوكالات. ومن المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق الرئيسية لبورصة لندن، حيث تخضع لأحكام القانونين الإنكليزي والإماراتي.

وقد قامت شركة KIB Invest بدورها إلى جانب تحالف من المديرين الرئيسيين المشتركين الإقليميين والدوليين، يضم كلاً من: مصرف أبوظبي الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وشركة بيتك كابيتال، وستاندرد تشارترد.