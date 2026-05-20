الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.57% نهاية أبريل الماضي على أساس سنوي

مدينة الكويت

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاعا في الأرقام القياسية للمستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 57ر2 في المئة بنهاية شهر أبريل 2026 على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في شهر أبريل الماضي بنسبة 65ر0 في المئة مقارنة بشهر مارس الماضي.

وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والصحة والكساء والملبوسات والتعليم والسلع والخدمات المتنوعة.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 32ر6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 07ر0 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الكساء والملبوسات) ارتفع بنسبة 24ر1 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات (المسكن) بنسبة 49ر0 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 25ر1 في المئة.

ولفتت إلى أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 95ر0 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا في أبريل الماضي بنسبة 46ر4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2025.

وذكرت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 03ر1 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) بنسبة 06ر1 في المئة كذلك أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 94ر0 في المئة.

وأشارت (الإحصاء) إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في أبريل الماضي بنسبة 88ر0 في المئة كما قفزت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 90ر6 في المئة.

وعلى أساس شهري أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاعا في أسعار (الأغذية والمشروبات) بنسبة 15ر1 في المئة أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس مبينة أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 66ر1 في المئة على أساس سنوي في ابريل الماضي.