فريق “أمان” يبحث مع بلدية الكويت تعزيز الجاهزية المؤسسية وإدارة الحالات الطارئة

فريق "أمان" خلال اجتماعه مع بلدية الكويت

عقد فريق العمل المعني بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني (أمان) اجتماعا تنسيقيا مع بلدية الكويت استعرض خلاله منظومة الجاهزية وإجراءات التعامل المعتمدة لديها لمواجهة مختلف الحالات الطارئة في إطار دعم التكامل المؤسسي وتعزيز كفاءة الاستجابة على المستوى الوطني.

وقال الفريق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الاجتماع تناول آليات إدارة العمليات الميدانية وخطط استمرارية الخدمات البلدية والإجراءات التنظيمية والرقابية المتبعة خلال الأزمات إلى جانب استعراض أطر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في رفع سرعة الاستجابة والحد من الآثار المترتبة على الحالات الطارئة.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المحاور المرتبطة بتبادل المعلومات وتعزيز التكامل التشغيلي بين الجهات المعنية بما يدعم توجهات إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني.

يذكر أن فريق (أمان) التابع لمجلس الوزراء يعنى بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث ويعنى بتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.