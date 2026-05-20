الطيران المدني: تشغيل 63 رحلة لنقل 8400 حاج وإداري خلال موسم الحج

الطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء بدء الخطة التشغيلية لموسم الحج الحالي تتضمن تشغيل 63 رحلة جوية لنقل نحو 8400 حاج وإداري من الكويت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج وذلك من مبنى الركاب (تي 4) في مطار الكويت الدولي.

وقال رئيس الهيئة الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أولى رحلات نقل الحجاج تنطلق اعتبارا من اليوم وحتى 23 من شهر مايو الجاري.

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن رحلات عودة الحجاج من بيت الله الحرام إلى البلاد ستبدأ اعتبارا من 30 وحتى 31 مايو الجاري وفق الجداول التشغيلية المعتمدة بالتنسيق الكامل مع حملات الحج الكويتية والسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وشركات الطيران والجهات الحكومية المعنية لضمان انسيابية حركة الحجاج وسهولة إنهاء إجراءات سفرهم.

وأشار إلى أن الهيئة أتمت جميع استعداداتها التشغيلية والأمنية لموسم الحج الحالي بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك إلى جانب حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية بما يسهم في إنجاح خطة تفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وذكر أن (الطيران المدني) تدعو الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة وفي مقدمتها الحضور إلى المطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات والالتزام بحمل حقيبة واحدة داخل الطائرة إلى جانب التقيد بجميع الاشتراطات والتعليمات التي تفرضها شركات الطيران بهدف تسهيل إجراءات السفر وتسريع عمليات المغادرة بالتنسيق الكامل مع حملات الحج.

وأعرب عن تمنياته للحجاج بأداء رحلة إيمانية آمنة وميسرة وأن يعودوا إلى أرض الوطن بعد أداء مناسكهم سائلا المولى عز وجل أن يكتب لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.