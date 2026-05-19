وزير الصحة: دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع التعاون العلمي مع الخبرات الطبية العالمية

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مع وفدا من قسم جراحة التجميل والترميم بمركز "البابطين للحروق والتجميل"

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء استمرار الوزارة في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير البرامج التدريبية والتخصصية عبر استقطاب الخبرات الطبية العالمية وتوسيع التعاون العلمي للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة عقب استقبل الوزير العوضي وفدا من قسم جراحة التجميل والترميم بمركز (البابطين للحروق والتجميل) حيث قدم له رئيس قسم ترميم الرأس والجمجمة في مستشفى جامعة ليون في فرنسا البروفيسور الزائر أرنولد قليزال لبحث نتائج التعاون العلمي والسريري المشترك في مجال جراحات ترميم الرأس والجمجمة والتشوهات الخلقية المعقدة.

وأشاد الوزير العوضي بالدور العلمي والسريري الذي يقوم به مركز البابطين وما يقدمه من جهود واضحة في تنظيم البرامج العلمية واستقطاب الكفاءات الدولية وإجراء الجراحات التخصصية المعقدة إلى جانب نشاطه البحثي والأكاديمي المستمر.

وأكد دعم الوزارة الكامل للمبادرات النوعية التي تعزز مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي متقدم في الجراحات التخصصية الدقيقة.

من جانبه أعرب الوفد الزائر عن تقديره للدعم الذي توليه وزارة الصحة للمشاريع التطويرية والتدريبية مشيدا بالكفاءات الوطنية العاملة في مجال جراحة الترميم والتجميل وقدرتها على مواكبة أحدث التقنيات والممارسات الجراحية العالمية.

وأطلع الوفد الوزير على مخرجات ورش العمل التخصصية السبع التي نظمها المركز خلال الفترة الماضية وخصصت لعلاج تشوهات الجمجمة والوجه والعيوب الخلقية المعقدة بمشاركة كوادر وطنية ومتدربي برنامج الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) في جراحة التجميل.